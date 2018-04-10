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البورصة ترتفع 1.7% مع نهاية تعاملات الثلاثاء

03:02 م الثلاثاء 10 أبريل 2018
البورصة ترتفع 1.7% مع نهاية تعاملات الثلاثاء

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت أسهم البورصة المصرية، بشكل جماعي، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، في أول جلسة بعد إجازة شم النسيم وعيد القيامة.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.7%، عند مستوى 17697 نقطة، مدفوعا بمشتريات الأجانب.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.3%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.95%.

وسجلت تعاملات الأجانب صافي شراء بنحو 66 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي بيع بقيمة 36.5 مليون جنيه، والعرب صافي بيع بقيمة 29.5 مليون جنيه.

البورصة المصرية شم النسيم عيد القيامة

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