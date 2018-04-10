البورصة ترتفع 1.7% مع نهاية تعاملات الثلاثاء

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت أسهم البورصة المصرية، بشكل جماعي، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، في أول جلسة بعد إجازة شم النسيم وعيد القيامة.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.7%، عند مستوى 17697 نقطة، مدفوعا بمشتريات الأجانب.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.3%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.95%.

وسجلت تعاملات الأجانب صافي شراء بنحو 66 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي بيع بقيمة 36.5 مليون جنيه، والعرب صافي بيع بقيمة 29.5 مليون جنيه.