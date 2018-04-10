البورصة ترتفع 1.7% مع نهاية تعاملات الثلاثاء
كتبت- شيماء حفظي:
ارتفعت أسهم البورصة المصرية، بشكل جماعي، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، في أول جلسة بعد إجازة شم النسيم وعيد القيامة.
وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.7%، عند مستوى 17697 نقطة، مدفوعا بمشتريات الأجانب.
وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.3%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.95%.
وسجلت تعاملات الأجانب صافي شراء بنحو 66 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي بيع بقيمة 36.5 مليون جنيه، والعرب صافي بيع بقيمة 29.5 مليون جنيه.
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