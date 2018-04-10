الخمس نجوم بـ97 ألف جنيه.. التضامن تعلن أسعار حج الجمعيات شاملة الطيران

كتبت- ياسمين سليم:

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الثلاثاء، أسعار حج الجمعيات لهذا العام شاملة تذاكر الطيران.

وكانت الوزارة قد أعلنت سابقا أسعار برامج حج الجمعيات لهذا العام بدون إضافة تذكرة الطيران، وبلغت الزيادة وقتها ما بين 5 إلى 10% مقارنة بالعام الماضي.

وبحسب وزارة التضامن الاجتماعي بلغت الأسعار بعد إضافة تذكرة الطيران كالآتي:

· المستوى الأول فنادق خمس نجوم بساحة الحرم تبلغ 96,9 ألف جنيه شاملة تذكرة الطيران بمبلغ 12.1 ألف جنيه.

· المستوى الثاني فنادق 4 نجوم بالمنطقة المركزية بتكلفة إجمالية 82,7 ألف جنيه.

· المستوى الثالث (الاقتصادي) 3 نجوم بالمنطقة المركزية 800 متر من الحرم بتكلفة 72,5 ألف جنيه.

· المستوى الرابع (الاقتصادي) فنادق مصنفة تبعد عن الحرم بحوالي 1300 متر بالمنطقة المركزية بتكلفة 63.6 ألف جنيه.

وقالت الوزارة في البيان إن الأسعار تشمل الذهاب لمطار المدينة أو العودة من المدينة حسب برنامج السفر وتوفير وجبات بالفنادق إفطار وغذاء ووسائل نقل حديثة.

وأعلنت الوزارة اليوم بدء تسديد رسوم رحلة الحج للحجاج الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية لموسم الحج الحالي من اليوم الثلاثاء، وحتى 19 أبريل الجاري.

وقال أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، في بيان صحفي اليوم إن تسديد الرسوم يكون بإيداع المبلغ في حساب المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بجميع فروع بنك مصر بموجب إذن دفع يستلمه الحاج من الإدارة الاجتماعية وذلك تيسيرا على الحاج.

وأضاف أنه في حالة عدم السداد يعد ذلك اعتذرا من جانب الحاج وسيتم الاستبدال بغيرهم من القائمة الاحتياطية للحجاج.

وبحسب عبد الموجود فأن الحاج الفائز عقب ذلك يقوم باستكمال أوراقه من جواز السفر المميكن وصورة بطاقة الرقم القومي و8 صور شخصية وفيش جنائي مميكن وشهادة طبية بالحالة الصحية تصدر من إحدى الجهات المعتمدة التي تقرها المؤسسة القومية، وبيان الأمراض المزمنة تحت العلاج.