"موانئ دبي العالمية السخنة" تفتتح مركزا جديدا لخدمة العملاء

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كتب- مصطفى عيد:

افتتحت موانئ دبي العالمية السخنة، اليوم الثلاثاء، مركزا جديدا لخدمة العملاء باستثمارات 3 ملايين جنيه.

وحضر الافتتاح محفوظ طه، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وزي ماندينج، العضو المنتدب لشركة كوسكو مصر، كبرى شركات الشحن العالمية.

ومركز خدمة العملاء والتطبيقات التكنولوجية المستخدمة، تم إنشاءه ليصبح مركزا متكاملا لكل الأنشطة والعمليات ذات الصلة بعملاء الشركة من خطوط الشحن وموظفي التخليص الجمركي وشركات الشاحنات ووكلاء الشحن وأصحاب البضائع.

وقال أجاي سينج، المدير التنفيذي لموانئ دبي العالمية السخنة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن مركز خدمة العملاء يمثل إنجازا جديدا وخطوة هامة لدعم العمليات التشغيلية في الميناء.

"ويسعى فريق العاملين في مركز خدمة العملاء على تحسين مستوى التواصل مع عملائنا، وزيادة الدعم المقدم لهم، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لمناولة الشحنات"، وفقا لسينج.

وجهزت موانئ دبي العالمية السخنة المركز أيضا بتطبيق متطور تم دمجه مع منظومة الجمارك في الميناء، بحيث يتيح للعملاء إمكانية ملئ واستكمال مستندات الجمارك وسداد رسوم مناولة الشحنات وتلقي إجابات مباشرة على تساؤلاتهم.