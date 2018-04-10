الليرة التركية تهوى لمستويات قياسية والأسهم تهبط 2.6%

القاهرة- وكالات:

سجلت الليرة التركية مستويات قياسية متدنية جديدة مقابل الدولار واليورو، اليوم الثلاثاء، وسط قلق المستثمرين بشأن التضخم وتوقعات ميزان المعاملات الجارية فضلا عن التوترات الجيوسياسية المرتبطة بسوريا، في الوقت الذي هبطت فيه الأسهم 2.6%.

وقالت وكالة رويترز اليوم، إن العملة التركية لامست أدنى مستوى على الإطلاق عند 4.0852 ليرة للدولار بينما هوت إلى مستوى قياسي مقابل العملة الأوروبية الموحدة عند 5.03 ليرة لليورو.

وهبط مؤشر بورصة اسطنبول الرئيسي 2.57 بالمائة بحلول الساعة 0830 بتوقيت جرينتش.