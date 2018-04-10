مسؤول بالمالية: مصر لن تحتاج لإصدار سندات دولية جديدة حتى نهاية 2018

القاهرة - وكالات:

قال خالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال، اليوم الثلاثاء، لرويترز، إن مصر لن تحتاج لإصدار سندات دولية جديدة حتى نهاية 2018 على الأقل.

واعت مصر يوم الإثنين سندات دولية بملياري يورو (2.46 مليار دولار) على شريحتين لأجل ثماني سنوات و12 سنة بعائد 4.75 بالمئة و5.625 بالمئة على الترتيب وسط تغطية قوية للطرح.

وأضاف عبد الرحمن ”كان هناك شغف وتكالب من المستثمرين على طرح السندات المقومة باليورو لنا أمس بشكل ملفت للنظر. المستثمرون يرون أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر تسير بشكل جيد.

وقال مساعد الوزير ”جولتنا الترويجية كانت قوية رغم أنها المرة الأولى لنا في أوروبا ولكننا ثبتنا أقدامنا بشكل قوي في هذه السوق“.

وجذبت السندات المصرية المقومة باليورو طلبات بلغ إجماليها 7.5 مليار يورو ليبلغ معدل التغطية 3.8 مثل المعروض بمشاركة 350 مستثمرا من 35 دولة من خمس قارات مختلفة.

وقال عبد الرحمن ”أكثر من 70% من الطلبات كانت من أوروبا وعشرة بالمئة من أمريكا وبين 5% و6% من الخليج“.

وأبلغ عبد الرحمن رويترز قائلا ”كنا نؤكد للمستثمرين في الجولة الترويجية أننا لن نحتاج لطرح سندات دولية جديدة حتى نهاية 2018 أو الربع الأول من 2019“.

كانت مصر قد باعت سندات دولارية قيمتها أربعة مليارات دولار في فبراير، في إطار مساعيها لسد عجز الموازنة وتعزيز حيازاتها من العملة الأمريكية.