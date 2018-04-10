راية للتصنيع تبدأ مشروع تجميع وتصنيع مركبات النقل الخفيف

كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت شركة راية القابضة، بدء تنفيذ مشروع تجميع وتصنيع مركبات النقل الخفيف باستثمارات مبدئية 100 مليون جنيه.

وقالت الشركة في بيان للبوصة اليوم الثلاثاء، إن شركة راية للتصنيع المتطور التابعة لراية القابضة هي من ستتولى تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركة شركة بياجيو الإيطالية PIAGGIO.

وقال مدحت خليل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة راية القابضة، إن الشركة لديها رؤية مستقبلية لتعميق الصناعة المصرية في مجال النقل الخفيف عن طريق تصنيع العديد من المكونات محليا، بأيدي مصرية، ونقل الخبرة الإيطالية إلى الجانب المصري.

وأضاف أسامة زكي رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة راية للتصنيع المتطور، أن فريقا متخصصا من شركة بياجيو الإيطالية صمم خط الإنتاج لمصنع شركة راية للتصنيع المتطور بما يتوافق تماما مع متطلباتها، للتأكد من تحقيق كافة معايير الجودة والأمان أثناء عمليات التجميع المختلفة، على مساحة 10 آلاف متر مربع".

وأشار زكي، إلى أن السوق المصرية تستوعب 80 ألف توك توك سنويا ومن المتوقع أن تصل الأرقام وفقا لدراسات السوق إلى 120 ألف مركبة بحلول عام 2020.

وتعمل راية في أنشطة متنوعة حيث تمتلك حصصا في شركات للنقل والتوزيع وخدمات الاتصالات والشبكات والأغذية والمطاعم والتأجير التمويلي.