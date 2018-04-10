ما هي نسبة التراجع في دعم الكهرباء خلال العام المالي الجديد؟

القاهرة- مصراوي:

أظهرت بيانات نشرتها وكالة رويترز اليوم الثلاثاء تراجع دعم الكهرباء بنحو 47% خلال مشروع الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة 2018- 2019.

ووفقا لرويترز فإن الدعم الذي قدرته الحكومة للكهرباء في السنة المالية الجديدة يبلغ 16 مليار جنيه انخفاضا من 30 مليار جنيه متوقعة في 2017-2018.

وتبدأ السنة المالية الجديدة في بداية يوليو من كل عام وتنتهي في 30 يونيو.

وكان المصدر قد تحدث لمصراوي أمس عن انتهاء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء من إعداد سيناريوهات الزيادة المتوقعة في الشرائح، والمقرر تطبيقها في يوليو المقبل.

وبحسب المصدر فإن الزيادة في الشريحة الأولى، للكهرباء والتي تبدأ من صفر إلى 50 كيلووات، نحو 30٪، ليصبح سعر الكيلو 16 قرشًا، بدلًا من 13 قرشًا.

وسترتفع الشريحة الثانية بنسبة 35% والتي تبدأ من 51 إلى 100 كيلووات، تصل إلى 27 قرشًا، بدلًا من 22 قرشًا، وفي الشريحة الثالثة التي تبدأ من صفر إلى 200 كيلووات، بنسبة 35٪، لتصبح بـ37 قرشًا بدلاً من 28 قرشًا.

وقال المصدر إنالشريحتين الرابعة والخامسة "شرائح متوسطي الاستهلاك"، تبدأ الشريحة الرابعة من 201 كيلووات إلى 350، وتصل الزيادة بها إلى 35٪، ليصبح سعر الكيلو 75 قرشًا، بدلًا من 55، والخامسة التي تبدأ من 351 كيلووات إلى 650 كيلووات، تصل زيادتها لـ40%، لتصبح بجنيه و7 قروش، بدلًا من 75 قرشًا، وهي التي سيطبق عليها الدعم التبادلي.

وبحسب المصدر فإن الشريحة السادسة التي تبدأ من 651 إلى ألف كيلووات، من المتوقع أن ترتفع بنحو 35٪، لتصبح بـ168 قرشا بدلا من 125 قرشًا، ثم الشريحة السابعة التي تبدأ من صفر إلى أكثر من ألف كيلووات نحو 45٪ لتصبح 195 قرشا بدلا من 135.

كانت وزارة الكهرباء أقرت العام الماضي زيادة على جميع شرائح الاستهلاك بداية من محدودي الاستهلاك حتى الأكثر استهلاكًا، ضمن خطة الوزارة لرفع الدعم عن الكهرباء، وتطوير المحطات، بدأتها في العام المالي 2014- 2015.

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