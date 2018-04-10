أوراسكوم للتنمية تطلق أول مشروع سكني بالقاهرة وتؤسس شركة جديدة

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة أوراسكوم للتنمية، إنها ستطلق أول مشاريعها السكنية في القاهرة، من خلال اتفاقية شراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتطوير ألف فدان غرب العاصمة.

وأوضحت شركة أوراسكوم للتنمية، في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، أنها ستنشئ شركة جديدة باسم "أوراسكوم العقارية" على أن تمتلك 70% من أسهم الشركة الجديدة و30% تقريبا لرجل الأعمال، سميح ساويرس.

وقالت الشركة، إن الشركة الجديدة تأتي كجزء من أحكام اتفاقية التسوية بين شركة أوراسكوم للإسكان التعاوني وهيئة المجتمعات العمرانية وأوراسكوم للتنمية مصر.

وأضافت أوراسكوم للتنمية، في بيانها أنه وفقا للاتفاقية سيتم إبرام شراكة بين شركة أوراسكوم العقارية وهيئة المجتمعات العمرانية، لتطوير ألف فدان غرب القاهرة، على أساس المشاركة في الإيرادات كجزء من اتفاقية التسوية.

وأوضحت أنه سيتم الانتهاء من إبرام عقود المشاركة بين الهيئة والشركة الجديدة في غضون شهر.

وتعمل أوراسكوم كمطور في مجالات الفنادق والفيلات والشقق وإنشاء خدمات تتعلق بالموانئ وملاعب الجولف، وتنتشر أنشطتها في أسواق تشمل مصر والإمارات وعمان والمغرب وسويسرا وانجلترا.

ومن أبرز المناطق السياحية التي طورتها في مصر مكادي والجونة وطابا هايتس.