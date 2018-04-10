وزير التجارة : 28% زيادة في الصادرات المصرية إلى بلجيكا في 2017

كتبت- إيمان منصور:

قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الصادرات المصرية للسوق البلجيكي ارتفعت بنسبة 28% خلال العام الماضي، مسجلة نحو 320 مليون يورو مقابل 250 مليون يورو في 2016.

ووفقا للبيان، ارتفع إجمالي حجم التجارة بين البلدين إلى 1.6 مليار يورو مقابل 1.4 مليار يورو عام 2016 بزيادة نسبتها 11%، وذلك في أحدث تقرير تلقاه الوزير من المكتب التجاري المصري في بروكسل حول تطور حركة التبادل التجاري بين البلدين.

وقال أحمد عنتر وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، في البيان، إن أكثر من 80% من البنود السلعية في هيكل الصادرات المصرية إلى السوق البلجيكي خلال عام 2017 تمثلت في البلاستيك ومنتجاته والأجهزة الكهربائية والكابلات والفواكه والخضروات والحديد والصلب ومنتجات السيراميك والملابس الجاهزة والكيماويات.

وأضاف أن عام 2017 شهد تصدير عدد من المنتجات التي لم يسبق تصديرها خلال نفس الفترة من العام السابق وفي مقدمتها منتجات مسطحة مدرفلة من حديد أو صلب والعسل الأسود، ومنتجات رصاص وعصائر البرتقال والألياف الزجاجية.