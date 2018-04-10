الصندوق العربي للإنماء يوافق على منحتين بقيمة 600 ألف دينار كويتي لمصر

كتب - مصطفى عيد:



وافق مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والاجتماعي، على منحتين بقيمة 600 ألف دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروعين في مصر، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الثلاثاء.



ووفقا للبيان، تشمل المنحة الأولى بقيمة 500 ألف دينار الإسهام في تمويل مشروع تجهيز المكتبة البابوية المركزية التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والمنحة الثانية بقيمة 100 ألف دينار للمساهمة في تمويل مشروع توفير الأجهزة الطبية لمعهد تيودور بلهارس في الجيزة.



كما وافق الصندوق على منحة ثالثة بقيمة 225 ألف دينار كويتي لدعم الأمن الغذائي في عدد من الدول من بينها مصر.



وتبلغ بذلك قيمة المنح الثلاث 825 ألف دينار كويتي بما يعادل 2.8 مليون دولار، بحسب البيان.



جاء ذلك خلال اجتماع سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع رؤساء 4 من صناديق التمويل العربية على هامش مشاركتها في الاجتماع السنوي لمؤسسات التمويل العربية، المنعقد بالبحر الميت في الأردن.



وكانت الوزيرة وقعت في بداية اجتماعات الصناديق العربية علي اتفاق مع الصندوق الكويتي للتنمية لاستكمال تمويل مشروع إنشاء 5 محطات تحلية مياه بمحافظة جنوب سيناء بقيمة 100 مليون دولار.



ويتضمن مشروع محطات تحلية المياه زيادة في قدرة المحطات لتكون 20 ألف متر مكعب/يوم لمحطة أبو زنيمة و 15 ألف متر مكعب/يوم لمحطتي دهب ونويبع، و10 آلاف متر مكعب/يوم لمحطة رأس سدر.