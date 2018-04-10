وزارة الاستثمار تتفق مع الصناديق العربية لتمويل خطة إعمار سيناء

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الوزيرة سحر نصر، اتفقت مع رؤساء صناديق التمويل العربية، على توفير التمويل اللازم لخطة إعمار سيناء التي يتم تنيذها حاليا.



جاء ذلك على هامش مشاركة وزير الاستثمار والتعاون الدولي في الاجتماع السنوي لمؤسسات التمويل العربية، المنعقد بالبحر الميت في الأردن.



وكانت الحكومة خصصت نحو 4.1 مليار جنيه، ضمن خطتها الاستثمارية، للإنفاق على المشروعات الاستراتيجية لتنمية محافظتي شمال وجنوب سيناء.



وبحسب الخطة الاقتصادية والاجتماعية، فإن 77% من هذه الاستثمارات ستوجه لبرامج الإسكان والنقل والزراعة والري.



وقالت الحكومة في الخطة إنه من بين هذه البرامج مشروع التنمية المتكاملة لأهالي سيناء والذي تنفذه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذي تم تخصيص 408 مليون جنيه له، خلال العام المالي 2017-2018، من أجل استكمال إنشاء 17 تجمعا تنمويا بمحافظة شمال سيناء و9 تجمعات تنموية بمحافظة جنوب سيناء.



وحضر الاجتماع، رؤساء ومديروا 4 صناديق عربية، مؤكدين حرص مؤسساتهم علي توفير كل الدعم اللازم للمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في إطار خطة إعمار شبه جزيرة سيناء، باعتبار ها تمثل بعدا رئيسيا في الأمن القومي المصري والعربي.



واتفقت الوزيرة مع رؤساء الصناديق العربية، خلال الاجتماع على تسريع وتيرة العمل وإنهاء الإجراءات اللازمة لتكثيف عملية التنمية في سيناء، وإتاحة التمويل اللازم للمشروعات التنموية المختلفة.



وقالت الوزيرة، إن الفترة المقبلة ستشهد تسارع معدلات التنفيذ في كافة المشروعات بسيناء ، وكذلك إطلاق حزمة من المشروعات الجديدة التي تمثل مرحلة جديدة من مراحل تنمية أرض الفيروز.



وطرحت الوزيرة خلال الاجتماع مجموعة من المشروعات الجديدة التي يمكن للصناديق العربية المشاركة فى دعمها فى قطاعات الصحة والتعليم والإسكان.