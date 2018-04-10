صعود جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الثلاثاء

كتب - مصطفى عيد:

شهدت مؤشرات البورصة ارتفاعا جماعيا مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الأسبوع الجاري.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.09% عند مستوى 17426 نقطة.

كما صعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.37%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.22%.

وكانت البورصة انخفضت خلال تعاملات الخميس الماضي بنسبة 0.6% عند مستوى 17411 نقطة.

وتعطل العمل في البورصة والبنوك يومي الأحد والإثنين بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم.