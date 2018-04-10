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    صعود جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الثلاثاء

    10:21 ص الثلاثاء 10 أبريل 2018
    صعود جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الثلاثاء

    كتب - مصطفى عيد:

    شهدت مؤشرات البورصة ارتفاعا جماعيا مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الأسبوع الجاري.

    وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.09% عند مستوى 17426 نقطة.

    كما صعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.37%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.22%.

    وكانت البورصة انخفضت خلال تعاملات الخميس الماضي بنسبة 0.6% عند مستوى 17411 نقطة.

    وتعطل العمل في البورصة والبنوك يومي الأحد والإثنين بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم.

    مؤشرات البورصة صعود البورصة

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