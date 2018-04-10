صعود جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الثلاثاء
كتب - مصطفى عيد:
شهدت مؤشرات البورصة ارتفاعا جماعيا مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الأسبوع الجاري.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.09% عند مستوى 17426 نقطة.
كما صعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.37%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.22%.
وكانت البورصة انخفضت خلال تعاملات الخميس الماضي بنسبة 0.6% عند مستوى 17411 نقطة.
وتعطل العمل في البورصة والبنوك يومي الأحد والإثنين بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم.
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