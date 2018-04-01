بنك مصر يخفض الفائدة 1% علي حساب كبار العملاء

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في بنك مصر، اليوم الأحد، إن البنك خفض الفائدة 1% على حساب كبار العملاء (VIP)، بجميع شرائحه، بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة.

وكان البنك قرر خفض الفائدة 1% على حساب كبار العملاء في منتصف الشهر الماضي، بعدما قرر المركزي خفض الفائدة بنفس النسبة لأول منذ التعويم.

وقرر بنك مصر خفض الفائدة على حساب كبار العملاء مرة أخرى بنسبة 0.5% في أول الشهر الماضي، قبل أن يخفضها اليوم 1%.

وينشر مصراوي أسعار الفائدة الجديدة علي جميع شرائح حساب كبار العملاء في بنك مصر كالتالي:

- الشريحة من مليون جنيه إلى 2 مليون جنيه 8.25% بدلا من 9.25%.

- الشريحة من 2 مليون إلى 10 ملايين جنيه 8.75% بدلا من 9.75%.

- الشريحة من 10 ملايين إلى 30 مليون جنيه 9.25% بدلا من 10.25%.

- الشريحة من 30 مليون إلى 100 مليون جنيه 9.75% بدلا من 10.75%.

- الشريحة من 100 مليون جنيه فأكثر 11% مقابل 12%.

وكان البنك المركزي قرر يوم الخميس الماضي، خفض الفائدة 1% لتصل إلى 16.75% على الإيداع، و17.75% على الإقراض.