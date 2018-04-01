"الأهلي" يؤجل حسم مصير الفائدة على الشهادات والودائع لنهاية الأسبوع

كتبت- منال المصري:

قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، اليوم الأحد، إن البنك قرر تأجيل حسم مصير الفائدة على الشهادات والوادئع، لاجتماع لجنة الأصول والخصوم (الأليكو)، بالبنك في نهاية الأسبوع الجاري.

وكان البنك قرر خفض الفائدة بنسبة 0.5% على جميع حسابات التوفير بداية من اليوم.

وواصل البنك الأهلي وكذلك بنك مصر، طرح شهادات الـ 17% و15%، في فروعهما اليوم.

وتعمل البنوك حاليا على إعادة تسعير منتجاتها وأوعيتها الادخارية المختلفة بعد قرار البنك المركزي يوم الخميس الماضي، بخفض الفائدة 1% على الإيداع والإقراض للمرة الثانية على التوالي.

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