نائب وزير المالية: لن نفرض ضرائب جديدة في العام المالي المقبل

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، اليوم الأحد، إن الحكومة لا تعتزم فرض ضرائب جديدة، خلال العام المالي الجاري.

وأضاف في تصريحات لمصراوي، أن الحكومة تستهدف إيرادات ضريبية بقيمة تتراوح بين 760 و780 مليار جنيه في العام المالي 2018-2019، وذلك "من نفس قوانين الضرائب الحالية، نتيجة لزياد النشاط الاقتصادي وزيادة حصيلة ضريبة القيمة المضافة".

وكانت الإيرادات الضريبية، في النصف الأول من العام المالي الجاري ارتفعت بنحو 61% إلى 248.8 مليار جنيه، مقابل نحو 154.6 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الماضي.

وتستهدف الحكومة حصيلة إجمالية بنحو 604 مليارات جنيه في العام المالي الجاري بحسب الموازنة العامة.

وحققت الحكومة زيادة في الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي بنسبة 31.8%، لتصل إلى 464.4 مليار جنيه.

ووافقت الحكومة على موازنة العام المالي المقبل، وأرسلتها للبرلمان، لمناقشتها واعتمادها.

وتستهدف الحكومة إيرادات إجمالية بقيمة 980 مليار جنيه، ومصروفات تريليون و412 مليار جنيه، خلال العام المالي المقبل، بعجز كلي 8.4% من إجمالي الناتج المحلي.

وقال معيط، إن الحكومة لم تحدد حتى الآن الإجراءات الحمائية التي تعتزم اتجاذها خلال العام المالي المقبل، والتي سوف تتزامن مع استكمال برنامج الإصلاحات الاقتصادية التي يتوقع أن يكون من بينها رفع أسعار المواد البترولية.

وعن حصيلة طروحات الشركات الحكومية في البورصة، قال معيط إن الحكومة لم تحدد بعد قيمة المبالغ التي سوف تدخل من هذه الحصيلة لخزينة الدولة، وما سيتم إعادة ضخه في الشركات مرة أخرى.