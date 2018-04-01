بنك مصر إيران يقرر إلغاء شهادات الـ 16%

كتبت- منال المصري:

قال عمرو طنطاوي، العضو المنتدب في بنك مصر إيران، إن البنك قرر إيقاف إصدار شهادات الادخار الثلاثية، ذات العائد السنوي الثابت 16% التي يصرف عائدها شهريا، وكذلك شهادات الـ 16.25% التي يصرف عائدها كل 3 أشهر.

وسيظل حاملي هذه الشهادات والذين اشتروها قبل قرار البنك بوقفها، يتمتعون بالعائد عليها طوال مدتها،

وقال طنطاوي، لمصرواي، إن البنك قرر أيضا خفض الفائدة 1% على جميع حسابات التوفير والودائع والقروض المرتبطة بسعر الفائدة لتتوافق مع قرار البنك المركزى بخفض الفائدة 1%.

وكان البنك المركزي قرر يوم الخميس الماضي، خفض أسعارالفائدة الرئيسية، بنسبة 1% لتهبط إلى 16.75% على الإيداع و17.75% على الإقراض.

وهذه هي المرة الثانية التي يخفض فيها المركزي أسعار الفائدة، حيث سبق له أن خفضها 1% في منتصف فبراير الماضي، مع استمرار تراجع معدلات التضخم.

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