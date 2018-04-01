البحرين تعلن اكتشاف أكبر حقل نفط في البلاد

القاهرة – وكالات:

أعلنت اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي في البحرين، اكتشاف مورد كبير من النفط الصخري الخفيف، وهو أول اكتشاف منذ 1932.

وقالت الوكالة الرسمية للبحرين، اليوم الأحد، إن موارد الاكتشاف الجديد تقدر بأضعاف حقل البحرين، بالإضافة إلى اكتشاف كميات كبيرة من الغاز العميق.

وأكدت الوكالة أن تطوير الحقل سيساهم في رفع قدرات مملكة البحرين التنافسية ومواصلة تنفيذ مشاريع ومبادرات التنمية وكذلك الوفاء بالتزاماتها مع الدول الشقيقة والأسواق المالية العالمية.

وقالت الوكالة إنه فور صدور التوجيهات الملكية باشرت اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي وضع الخطط التفصيلية لمضاعفة عمليات الاستكشاف والتنقيب.

كما تم توجيه الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركات النفط الوطنية بالعمل على تحسين مستوى المسح الجيولوجي من خلال توظيف أفضل التقنيات المتاحة، وحفر عدد من الآبار الاستكشافية في الفترة الماضية، والاستعانة بالشركات العالمية في هذا المجال، وفقا للوكالة.