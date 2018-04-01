التجاري الدولي يرفع سعر الدولار بتعاملات اليوم المسائية

كتبت- شيماء حفظي:

رفع البنك التجاري الدولي، سعر سرف الدولار أمام الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد المسائية، فيما استقر سعره في 9 بنوك أخرى عاملة في مصر.

ورفع التجاري الدولي سعر العملة الأمريكية إلى 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع، بالتعاملات المسائية مقابل 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع، بتعاملات الصباح.

واستقر سعر صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.62 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الصباح.

كما استقر الدولار في بنك كريدي أجريكول سعر الدولار عند 17.61 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الصباح.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي ومصر 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.

كما ظل سعر الدولار ثابتا في بنكي القاهرة والعربي الأفريقي عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه أيضا في بنكي الإسكندرية وقناة السويس عند 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع.

كما استقر سعر صرف الدولار في بنك البركة عند 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.