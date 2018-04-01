البنك الأهلي يقرر خفض الفائدة 0.5% على جميع حسابات التوفير

كتبت- منال المصري:

قررت لجنة الأصول والخصوم (الأليكو) في البنك الأهلي المصري، خفض الفائدة 0.5% على جميع حسابات التوفير، بداية من اليوم الأحد، لتتوافق مع قرار البنك المركزي يوم الخميس الماضي، بخفض الفائدة؟

وهبطت الفائدة على حساب التوفير العادي ذو العائد الشهري إلى 10.60% و10.75% على الحسابات ذات العائد الربع سنوي، و10.90% على العائد النصف سنوي، و11.25% على الحسابات التي تصرف العائد سنويا.

كما انخفضت الفائدة على حساب توفير المدخر الصغير ذو الجوائز، وتتباين الفائدة في هذا الحساب حسب قيمة كل شريحة، لتسجل 11.25% على الشريحة حتى 30 ألف جنيه و10.75% على شريحة الأكثر من 30 ألف جنيه و12.75% للعاملين بالبنك الأهلي.

وهبطت الفائدة على حساب توفير المستقبل لتسجل 10.40% على الحسابات التي تصرف العائد شهريا، و10.5% على العائد الذي يصرف كل ثلاثة أشهر و10.65% على العائد الذي يصرف كل 6 أشهر و11% على العائد السنوي.

كما هبطت الفائدة على حساب توفير المعاش لتسجل 11.25% سنويا.

كانالبنك المركزيقرر يوم الخميس الماضي، خفض أسعارالفائدةالرئيسية، بنسبة 1% لهبط إلى 16.75% على الإيداع و17.755 على الإقراض.

وهذه هي المرة الثانية التي يخفض فيها المركزي أسعار الفائدة، حيث سبق له أن خفضها 1% في منتصف فبراير الماضي، مع استمرار تراجع معدلات التضخم.