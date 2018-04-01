 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

علاوة المعاشات أحد السعف السيارات الكهربائية محمد صلاح أوبر وكريم العملية الشاملة 2018

البنك الأهلي يقرر خفض الفائدة 0.5% على جميع حسابات التوفير

03:42 م الأحد 01 أبريل 2018
البنك الأهلي يقرر خفض الفائدة 0.5% على جميع حسابات التوفير

البنك الأهلي

كتبت- منال المصري:

قررت لجنة الأصول والخصوم (الأليكو) في البنك الأهلي المصري، خفض الفائدة 0.5% على جميع حسابات التوفير، بداية من اليوم الأحد، لتتوافق مع قرار البنك المركزي يوم الخميس الماضي، بخفض الفائدة؟

وهبطت الفائدة على حساب التوفير العادي ذو العائد الشهري إلى 10.60% و10.75% على الحسابات ذات العائد الربع سنوي، و10.90% على العائد النصف سنوي، و11.25% على الحسابات التي تصرف العائد سنويا.

كما انخفضت الفائدة على حساب توفير المدخر الصغير ذو الجوائز، وتتباين الفائدة في هذا الحساب حسب قيمة كل شريحة، لتسجل 11.25% على الشريحة حتى 30 ألف جنيه و10.75% على شريحة الأكثر من 30 ألف جنيه و12.75% للعاملين بالبنك الأهلي.

وهبطت الفائدة على حساب توفير المستقبل لتسجل 10.40% على الحسابات التي تصرف العائد شهريا، و10.5% على العائد الذي يصرف كل ثلاثة أشهر و10.65% على العائد الذي يصرف كل 6 أشهر و11% على العائد السنوي.

كما هبطت الفائدة على حساب توفير المعاش لتسجل 11.25% سنويا.

كانالبنك المركزيقرر يوم الخميس الماضي، خفض أسعارالفائدةالرئيسية، بنسبة 1% لهبط إلى 16.75% على الإيداع و17.755 على الإقراض.

وهذه هي المرة الثانية التي يخفض فيها المركزي أسعار الفائدة، حيث سبق له أن خفضها 1% في منتصف فبراير الماضي، مع استمرار تراجع معدلات التضخم.

البنك الأهلي لبنك المركزي سعار الفائدة

الخبر التالى:

كل ما تريد معرفته عن حكم "العلاوات الخمس" لأصحاب المعاشات
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان