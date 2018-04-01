البورصة ترتفع في أول جلسة بعد خفض سعر الفائدة

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي اليوم الأحد، في أول جلسة بعد قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة.

وخفض البنك المركزي، الخميس الماضي، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بنسبة 1%، للمرة الثانية في أقل من شهرين.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.8%، عند مستوى 17595 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأـسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.6%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.8%.

وسجلت تعاملات المصريين خلال اليوم صافي شراء بقيمة 31.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب والعرب صافي بيع بقمية 15.9 مليون جنيه، و15.4 مليون جنيه.

وتعتبر البورصة، أحد المستفيدين من خفض أسعار الفائدة، ويتزامن خفض الفائدة مع انتعاش البورصة تحقيقها أرقاما قياسية خلال الفترة الأخيرة التي تعتبر أحد أكبر المستفيدين من قرار تحرير سعر الصرف، حيث أصبحت أسعار الأسهم أكثر جاذبية نظرا لانخفاض قيمتها عند تقييمها بالعملات الأجنبية.

وأعلنت الحكومة، مؤخرا بدء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في البورصة خلال الشهور المقبلة، التي تهدف مرحلتها الأولى إلى طرح حصص من 23 شركة في عدد من القطاعات، وهو المتوقع معه أن ينتعش التداول في البورصة، وأن تدخل أموال جديدة إلى سوق المال.