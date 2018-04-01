الإحصاء: 74% تراجعا في كميات القطن الشعر خلال الموسم الماضي

كتبت- إيمان منصور:

تراجعت كمية القطن الشعر الموجود بمصر بنسبة 74% بنهاية الموسم المنتهي في أغسطس الماضي مقارنة بالموسم السابق له، نتيجة انخفاض كمية الاقطان التي تم حلجها خلال الموسم، بحسب النشرة السنوية لحصر الموجود الفعلي من القطن الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد.

وبحسب النشرة، بلغ إجمالي الموجود الفعلي من القطن في 31 أغسطس نحو 240.2 ألف قنطار متري مقابل 922.9 ألف قنطار بنفس الشهر من العام السابق له.

وبلغت كمية الأقطان من أصناف القطن طويل وسط التيلة 201.7 ألف قنطار متري بنسبة 83.9 % من إجمالي القطن الشعر الموجود، ويعتبر صنف جيزة 86 أكثر الأصناف الموجودة حيث بلغت كميته 161.5 ألف قنطار متري بنسبة 67.2٪.

وسجلت محافظة الغربية أعلى كمية من الموجود الفعلي من القطن الشعر حيث بلغت كمية الأقطان الموجودة بها 64.7 ألف قنطار متري بنسبة 26.9٪ تليها محافظة الدقهلية 36.2 ألف قنطار متري بنسبة 15.1٪ من إجمالى الموجود الفعلي من القطن.

سجلت الرتب العالية الجودة (جود) أعلى كمية من الموجود الفعلي من القطن الشعر بنحو 158.2 ألف قنطار متري بنسبة 65.8٪ يليها الرتب العالية الجودة (جود/فج) حيث بلغت 76.1 ألف قنطار مترى بنسبة 31.7% من إجمالى الموجود من القطن الشعر.

كما بلغ إجمالي الموجود الفعلي من القطن الشعر للأقطان المستوردة 68.9 ألف قنطار متري في أغسطس الماضي مقابل 58.5ألف قنطار متري في نفس الشهر من العام السابق له، بزيادة 17.8%.