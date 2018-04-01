أسعار الخضروات والفاكهة مستقرة في سوق العبور منذ 10 أيام

كتبت- شيماء حفظي:

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور، اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها، منذ 10 أيام، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

وتراوح سعر كيلو الكوسة بين 2 و4 جنيهات، وكيلو البطاطس بين 1.5 و2.5 جنيه، وكيلو الطماطم بين 1.6 و4 جنيهات، والبصل بين 1.7 و2.7 جنيه للكيلو، وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد "مصراوي" يوميا أسعار الجملة لأهم الخضراوات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضراوات:

الطماطم بين 1.6 و4 جنيهات.

البطاطس بين 1.5 و2.5 جنيه.

الكوسة بين 2 و4 جنيهات.

الفاصوليا بين 8 و11 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2.5 و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 6.5 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و7.5 جنيه.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

البسلة بين 4.5 و6 جنيهات.

السبانخ بين 3 و4.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 4 و5 جنيهات.

البرتقال أبوسرة بين 3 و5.5 جنيه.

اليوسفي بين 3 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه.

الجوافة بين 3.5 و5.5 جنيه.

الرمان بين 9 و17 جنيها.

الفراولة بين 5 و6 جنيهات.

الكانتلوب بين 3.5 و5.5 جنيه.

الموز البلدي بين 4.5 و5 جنيهات.