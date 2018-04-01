"أورنج مصر" تحذر عملاءها من عمليات نصب باسمها

كتبت- رنا أسامة:

حذّرت شركة خدمات الاتصالات والمحمول، أورنج مصر، عملائها من مشاركة أي معلومات خاصة أو سرية مثل رقم الحساب البنكي أو رقم البطاقة الائتمانية أو كلمة المرور مع أي شخص يدّعي أنه من طرفها.

وقالت أورنج، في بيان تلقى مصراوي نسخة منه، اليوم الأحد، إن "هذه المعلومات لا يمكن أن يطلبها موظفو خدمة العملاء أو أي موظف آخر بالشركة، إلا في حال طلب العميل القيام بمدفوعات إلكترونية خاصة بحسابه"، مُشيرة إلى أن المدفوعات الإلكترونية تتطلب بعض بيانات الكارت دون الرقم السري لتكملة الطلبات الرسمية بأحد فروع أورنج.

وأوضحت الشركة أن "الإفصاح عن هذه المعلومات والبيانات مسؤولية خاصة بصاحبها دون أدنى مسؤولية قانونية على الشركة التي تلتزم بالقوانين المعمول بها في البلاد"، مؤكّدة أنها لن تطلب من أي عميل هذه المعلومات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو الرسائل أو المكالمات.

وذكرت أورنج، بحسب البيان، أن البعض يدّعي تبعيته لها ويقوم باستغلال اسمها دون أدنى تكليف من الشركة، حيث يقوم بانتحال هويّتها لسلب وسرقة العملاء، مشيرة إلى أنها اتخذت كل الإجراءات القانونية لردع هؤلاء الاشخاص الذين يستغلون اسمها.

وأنهت الشركة بيانها بالقول: "تهيب أورنج بعملائها توخي الحذر وعدم التعامل مع هذه الرسائل وإبلاغ السلطات المختصة وخدمة عملاء أورنج حال تعرضهم لأي من تلك الرسائل الاحتيالية".