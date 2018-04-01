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أسعار السمك تواصل استقرارها في السوق العبور

01:27 م الأحد 01 أبريل 2018
أسعار السمك تواصل استقرارها في السوق العبور

كتبت- شيماء حفظي:

واصلت أسعار البلطي والبوري والمكرونة السويسي والسردين، استقرارها بسوق العبور لليوم العاشر على التوالي، خلال تعاملات اليوم الأحد.

وتراوح سعر كيلو السمك البوري، بين 39 و45 جنيها، وكيلو السردين بين 15 و25 جنيها، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي بين 19 و20 جنيها، والبلطي الفليه بين 30 و70 جنيها، وفقا لبيانات سوق العبور.

كما تراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 59 و65 جنيها، وكيلو السبيط بين 70 و100 جنيه، والكابوريا بين 30 و120 جنيهاً، وهي نفس أسعار الموقع منذ 21 من الشهر الماضي.

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