أرباح بنك الإمارات دبي الوطني مصر تتخطى المليار جنيه لأول مرة

كتبت- منال المصري:

قال بنك الإمارات دبي الوطني- مصر، اليوم الأحد، إن صافي أرباحه خلال العام الماضي، ارتفعت بنسبة 28%، لتتخطى قيمتها حاجاز المليار جنيه لأول مرة، محققة 1.18 مليار جنيه.

وأوضح البنك في بيان، حصل عليه مصراوي، أن نمو أرباح البنك يرجع إلى الزيادة المستمرة في العائدات والميزانية العمومية.

وارتفعت إيرادات البنك بنسبة 30% ليصل إلى 3.1 مليار جنيه، كما ارتفعت التكاليف بنسبة 14% لتصل إلى 152 مليون جنيه، بحسب البيان.

وقال البنك إن صافي القروض الممنوحة للعملاء خلال العام الماضي، ارتفع بنسبة 18% إلى 22 مليار جنيه، كما زاد إجمالي الودائع بنسبة 11% ليصل غلى 38 مليار جنيه.

وبلغت نسبة القروض على الودائع إلى 56.93%، مقابل 53.21% في 2016، بحسب البيان.

وقال خيليان فان دير، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني مصر، في البيان إن "هذه هي المرة الأولى التي يتخطى فيها بنك الإمارات دبي الوطني - مصر حاجز أرباح المليار جنيه ليحقق إنجازا كبيرا في عام 2017، وتستند هذه النتيجة إلى قوة الأداء التشغيلي ونمو الميزانية العمومية، إلى جانب استراتيجيتنا المستقرة التي ركزت على رضا العملاء، والإدارة الصارمة للمخاطر والابتكار الرقمي".

وقال فان دير "نحن نرى أننا في وضع ملائم و لدينا رأس المال الكافي لكي نواصل مسار النجاح. وسنقوم بضخ استثمارات جديدة في القطاع التكنولوجي الرقمي بالبنك سعياً لتطوير الأنظمة والخدمات البنكية لكي نكون البنك الأكثر ابتكاراً، وسوف نقوم أيضاً بتوسيع شبكة فروعنا في جميع أنحاء الجمهورية".

وبنك الإمارات دبي الوطني مصر، مملوك بالكامل لمجموعة الإمارات دبي الوطني، ويتجاوز رأس مال البنك في مصر 51 مليار جنيه حتى 28 فبراير 2018.

ويتلك البنك شبكة فروع في مصر تصل إلى 67 فرعا منتشرا بكافة المحافظات يعمل بها 1952موظفا، ويمتلك البنك أكثر من 260 ماكينة صرف آلي تغطى مختلف أنحاء البلاد، بحسب البيان.