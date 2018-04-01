رئيسان جديدان لشركتي "النصر للتعدين" و"صناعة المواسير"

كتبت- شيماء حفظي:

أجرى مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، تعديلا في مجلسي إدارة شركتين تابعتين، بحسب بيان من الشركة اليوم الأحد.

وقرر نافع تعيين شريف محمد سوسه قائما بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النصر للتعدين، خلفا لهاني رأفت خلوصي.

وانتقل خلوصي، قائما بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النصر لصناعة المواسير والصلب ولوازمها، وذلك اعتبارا من اليوم.

وشريف سوسه حاصل على دكتوراه في علوم الجيولوجيا- جامعة عين شمس عام 1992، كما تولى رئيس مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية من عام 2004 ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) من عام 2012.

وهاني خلوصي، حاصل على بكالوريوس هندسة كهربية والكهروفيزياء شعبة الاتصالات جامعة الإسكندرية، وتولى سابقا رئيس فرع التخطيط والبت الفني والمناقصات الفنية بقطاع التعدين - جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.