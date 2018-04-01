إنفوجرافيك| 2.58 مليار جنيه استثمارات برامج التنمية المحلية في النصف الأول من العام

كتبت- إيمان منصور:

نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنفوجرافيك يوضح جملة الاستثمارات المنفذة ببرامج التنمية المحلية خلال النصف الأول من العام المالي 2017-2018، والبالغ نحو 2.58 مليار جنيه، بنسبة نمو تقدر بنحو 28% مقارنة بالعام المالي 2016-2017.

ووفقا لبيانات الإنفوجرافيك، تتركز النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات في برامج النقل والطرق بنسبة 48%، يليه برنامج تحسين البيئة بنسبة 22%، برنامج مد وتدعيم شبكات الكهرباء بنسبة 13%، برنامج تدعيم الوحدات المحلية بنسبة 10%، برنامج الأمن والإطفاء والمرور بنسبة 7%.