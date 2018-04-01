وزير التجارة: ارتفاع الصادرات السلعية لفرنسا بنسبة 36.4% خلال 2017

كتبت- إيمان منصور:

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، ارتفاع الصادرات السلعية المصرية للسوق الفرنسي بنسبة 36.4% خلال عام 2017.

وقال الوزير في بيان اليوم الأحد، إن صادرات مصر السلعية لفرنسا بلغت 572 مليون يورو مقابل 420 مليون يورو في عام 2016.

جاء ذلك في سياق تقرير تلقاه الوزير من المكتب التجاري المصري بباريس حول حركة التجارة البينية بين مصر وفرنسا خلال عام 2017.

وأشار الوزير في البيان إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين حقق العام الماضي نسبة زيادة بلغت 21.8% مقارنة بعام 2016 .

وقال قابيل، إن "السوق الفرنسي يعد أحد أهم الأسواق الأوروبية المستقبلة للصادرات المصرية حيث يحظى عدد كبير من بنود الصادرات المصرية الرئيسية بقبول كبير لدي المستهلك الفرنسي كما أن العلاقات الثنائية المصرية الفرنسية شهدت خلال الآونه الاخيرة نمواً غير مسبوق".

وقال أحمد عنتر وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، إن صادرات قطاع المنتجات الكيمائية العضوية في المرتبة الأولى محققة طفرة غير مسبوقة عام 2017 بنسبة نمو بلغت 226.6%.

وجاء قطاع الأسمدة في المرتبة الثانية بنسبة نمو بلغت 61.5% في حين احتلت اللدائن ومصنوعاتها المرتبة الثالثة بنسبة زيادة بلغت 54% وجاءت الخضروات الطازجة في المرتبة الرابعة بنسبة زيادة قدرها 27%، والملابس الجاهزة والمنسوجات المرتبة الخامسة ليبلغ نموها 5%.