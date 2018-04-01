مصر الجديدة للإسكان تطالب "المقاولات المصرية" باسترداد 62.7 مليون جنيه

كتبت- شيماء حفظي:

طالبت شركة مصر للإسكان الجديدة والتعمير، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم سابق" بمبلغ 62.689 مليون جنيه.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأحد، إنها طالبت باسترداد المبلغ بعدما ألغت شركة المقاولات المصرية بيع قطعة أرض بالعبور مساحتها 55724 متر مربع لكل من شركة التشييد للتطوير العقاري وشركة مصر الجديدة والإسكان.

وأضاف بيان الشركة، أن مجلس الإدارة قرر البدء في إجراءات استرداد قيمة الأرض.

وكانت وزارة المالية، أعلنت طرح حصة جديدة من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في البورصة، ضمن طروحات الحكومة المقرر إجراؤها خلال عامين، لكنها لم تحدد نسبة هذا الطرح.