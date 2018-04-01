بنكا مصر والأهلي يواصلان طرح شهادة الـ 17% رغم خفض المركزي للفائدة

كتبت- منال المصري:

واصل بنكا الأهلي المصري ومصر، اليوم الأحد، طرح الشهادات مرتفعة العائد، لحين انعقاد لجان الأليكو لبحث أسعار الفائدة، على الأوعية الادخارية المختلفة بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1%، للمرة الثانية على التوالي في أقل من شهرين.

وقال مديروا فروع في البنك الأهلي، لمصراوي، إن البنك يواصل طرح شهادات الـ 17% والـ 15%، وكذلك شهادات الـ 17.25% و15.25% التي يوزعها نيابة عن بنك الاستثمار القومي، وإن البنك لم يصدر أي تعليمات حتى الآن بوقف إصدارها او خفض الفائدة عليها.

وقال محمود منتصر الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، إن البنك قرر استمرار طرح الشهادات مرتفعة العائد، اليوم، لحين الانتهاء من دراسة وتحليل أسعار الفائدة في السوق، وانتظارا لقرار البنك الأهلي بخصوص الشهادات مرتفعة العائد التي يصدرها.

كما أن يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، قال لمصراوي، إن البنك مستمر في طرح الشهادة لحين اجتماع لجنة الأليكو، االمختصة بدراسة أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية، واتخاذ القرار النهائي بشأنها.

وقال محمد الأتربي نائب رئيس بنك مصر، في رسالة نصية، لمصرواي، إن البنك يواصل طرح الشهادة 17% اليوم الأحد دون تغيير .

وقالت سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر، لمصراوي، إن لجنة الأليكو بالبنك، ستجتمع اليوم أو غدا لدراسة أسعار الفائدة على الشهادات وباقي الأوعية الادخارية.

وكان البنك المركزي قرر يوم الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة الرئيسية، بنسبة 1% لهبط إلى 16.75% على الإيداع و17.755 على الإقراض.

وهذه هي المرة الثانية التي يخفض فيها المركزي أسعار الفائدة، حيث سبق له أن خفضها 1% في منتصف فبراير الماضي، مع استمرار تراجع معدلات التضخم.