السكر ينخفض 5 جنيهات.. أسعار السلع الأساسية تتراجع خلال أسبوع

كتبت- شيماء حفظي:

انخفضت أسعار الأرز والسكر والسمن الصناعي، خلال تعاملات بداية الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي.

ووفقا لبيانات الأسعار بموقع مجلس الوزراء، اليوم الأحد، انخفض سعر كيلو السكر بنحو 5 جنيهات، حيث تراوح بين 7.25 و 10 جنيهات بدلا من 7.50 و15 جنيهاالأسبوع الماضي.

وسجلت محافظة الدقهلية أقل سعر لكيلو السكر (7.25 جنيه)، فيما بلغ أعلى سعر في محافظة أسوان (10 جنيهات).

وينشر مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، الحد الأدنى والأقصى لبيع السلع المختلفة، في المحافظات.

كما تراجع سعر كيلو الشاي بنحو 8 جنيهات، وانخفض سعر الفول جنيهين للكيلو.

بينما ارتفع سعر كيلو الأرز السايب نصف جنيه، وسعر كيلو السمن البلدي بقيمة 10 جنيهات، فيما استقر سعر العدس عند أسعار الأسبوع الماضي.

ويقدم مصراوي أسعار السلع الأساسية في السوق، وفقا لموقع مجلس الوزراء، الأحد من كل أسبوع.

وفيما يلي متوسط الأسعار القطاعي للسلع ما بين أقل المحافظات سعراً وأعلاها على مستوى الجمهورية، بحسب الموقع.

الحبوب والسلع الأساسية:

الأرز السايب بين 6.5 و10 جنيهات للكيلو، بارتفاع نصف جنيه.

الأرز المعبأ بين 6.5 و13 جنيها للكيلو.

الفول بين 9 و28 جنيها للكيلو، بتراجع جنهيين.

العدس بين 13 و46 جنيها للكيلو.

الدقيق بين 5.5 و8 جنيهات للكيلو بتراجع 3 جنيهات ونصف.

السكر بين 7.25 و10 جنيهات للكيلو، بانخفاض 5 جنيهات.

الشاي بين 70 و90 جنيها للكيلو، بانخفاض 8 جنيهات.

السمن الصناعي بين 20 و23 جنيها للكيلو، بانخفاض 5 جنيهات.

السمن البلدي بين 70 و150 جنيها للكيلو، بارتقاع 10 جنيهات.

زيت عباد الشمس بين 20 و25 جنيها للتر، بارتفاع 4 جنيهات.

المكرونة بين 7 و13 جنيها للكيلو.

البيض بين 35 و45 جنيها للكرتونة، بارتفاع جنيهين.

اللحوم والدواجن

الكندوز بين 100 و185 جنيها للكيلو.

الضأن بين 110 و220 جنيها للكيلو.

البتلو بين 110 و260 جنيها للكيلو.

الدواجن البيضاء بين 22 و34 جنيها للكيلو بانخفاض جنيهين.

الدواجن البلدي بين 30 و45 جنيها للكيلو.

يمكنك مقارنة أسعار السلع بالأسبوع الماضي من هنا