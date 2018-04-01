الدولار ينخفض في التجاري الدولي وأبو ظبي الإسلامي مع بداية التعاملات

كتب - مصطفى عيد:

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنكي التجاري الدولي وأبو ظبي الإسلامي مع بداية تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، بينما ارتفع السعر في بنك كريدي أجريكول، واستقر في 7 بنوك أخرى.

وانخفض سعر صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 17.62 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع مقابل 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع مساء الخميس الماضي.

كما خفض البنك التجاري الدولي سعر العملة الأمريكية إلى 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع مقابل 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع.

فيما رفع بنك كريدي أجريكول سعر الدولار إلى 17.61 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع مقابل 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع مساء الخميس الماضي.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي ومصر 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.

كما ظل سعر الدولار ثابتا في بنكي القاهرة والعربي الأفريقي عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه أيضا في بنكي الإسكندرية وقناة السويس عند 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار في بنك البركة عند 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.