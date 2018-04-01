تونس ترفع أسعار الوقود للمرة الثانية في 3 أشهر بعد توصيات صندوق النقد

القاهرة- وكالات:

قالت الحكومة التونسية أمس السبت إنها قررت رفع أسعار البنزين والوقود بنحو 3% للمرة الثانية خلال 3 أشهر ضمن حزمة إصلاحات يطالب بها المقرضون الدوليون لخفض العجز، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وذكر بيان لوزارة الطاقة في تونس أن سعر البنزين سيرتفع إلى 1.85 دينار (0.77 دولار) من 1.8 دينار اعتبارا من اليوم الأحد.

كانت الحكومة رفعت أسعار المحروقات في يناير. ووافق صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي على صرف شريحة بقيمة 257 مليون دولار لتونس.

وتنفذ تونس برنامجا مع صندوق النقد بقيمة حوالي 2.8 مليار دولار والذي تم التوصل إليه في 2016، مرتبط بإصلاحات اقتصادية تهدف إلى الإبقاء على عجز الموازنة تحت السيطرة.

وقال الصندوق في بيان إن من بين أولويات عام 2018 زيادة حصيلة الضرائب، والامتناع عن زيادة الأجور إلا إذا حقق النمو ارتفاعا غير متوقع، وزيادة أسعار الوقود على أساس فصلي.

وقال وزير الإصلاحات توفيق الراجحي إن قيمة دعم الدولة للمحروقات سترتفع في 2018 إلى نحو ثلاثة مليارات دينار من 1.5 مليار متوقعة بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وتأمل الحكومة في خفض العجز إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة مع نحو ستة بالمئة العام الماضي.