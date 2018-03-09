اقتصاد الأسبوع: شهادة "أمان" بالتفاصيل و500 ألف فرصة عمل بالعاصمة الجديدة

كتبت - إيمان منصور:

يرصد مصراوي، في إطار الخدمة الأسبوعية التي يقدمها لقرائه، أهم الأنباء الاقتصادية في مصر خلال الأسبوع الماضي.

وشهد الأسبوع الماضي أخبارًا اقتصادية هامة، طرح شهادة "أمان المصريين" للعمالة المؤقتة بالبنوك، مشاركة مصر في مشروع نيوم السعودي بعد زيارة ولي العهد لمصر، وتراجع حجوزات العمرة بعد فرض رسوم جديدة، وتحقيق البورصة مكاسب تاريخية.

كما شهد أيضا، توفير 500 الف فرصة عمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وارتفاع أسعار الأسمنت والحديد والذهب وعودة ارتفاع التضخم الشهري.

للتعرف على التفاصيل الكاملة:

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