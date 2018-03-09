عملة "بتكوين" تنخفض دون الـ9 آلاف دولار اليوم

القاهرة- وكالات:

انخفضت عملة بتكوين عن 9 آلاف دولار اليوم الجمعة لأدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع ونصف الأسبوع بفعل مخاوف بشأن حملة من هيئات تنظيمية حول العالم بعد قضايا سرقات كبيرة للعملات الرقمية، بحسب وكالة رويترز.

ووفقا لرويترز، بحلول الساعة 1324 بتوقيت جرينتش، انخفضت بتكوين، أكبر وأشهر العملات الافتراضية، في أحدث التعاملات 4.19% إلى 8880.10 دولار في بورصة بتستامب التي مقرها لوكسمبرج مواصلة التراجع لخمس جلسات متتالية ومتجهة نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية في خمسة أسابيع.