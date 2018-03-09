البورصة المصرية تغلق تعاملات الأسبوع عند أعلى مستوى في تاريخها

كتب -أحمد عبد المنعم:

حققت البورصة المصرية، أعلى مستوى تاريخي لها على الإطلاق خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وذلك بعد تخطي مؤشرها الرئيسي "EGX30" حاجز الـ 16400 نقطة، ليغلق عند مستوى 16472.28 نقطة رابحًا نحو ألف نقطة، أو ما نسبته 6.66% ليصعد بأعلى وتيرة أسبوعية منذ ديسمبر 2016.

وجاءت ارتفاعات السوق، بدعم من عمليات الشراء المكثفة من جانب المستثمرين العرب والأجانب، وهو ما دفع لصعود الأسهم القيادية، حيث صعد سهم التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر بنسبة 10.62%،

وكانت الجمعية العامة العادية للبنك التجاري الدولي - مصر، قد أقرت توزيع كوبون نقدي بقيمة جنيه واحد للسهم، وتوزيع سهم مجاني لكل 4 أسهم.

وشهدت تعاملات الأسبوع، أيضا ارتفاع أسهم حديد عز لأعلى مستوى منذ أغسطس 2008، بعد إعلان رفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر.

ووافقت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج التى يترأسها المستشار نبيل صادق النائب العام، على التصالح مع أحمد عز فى القضايا المتعلقة به، مقابل سداده مليارا و700 مليون جنيه مصرى .

وعلي صعيد الأسهم المتوسطة والصغيرة ارتفع مؤشر "EGX70"، للأسبوع الرابع على التوالي بنسبة 3.86%، عند مستوى 894.81 نقطة، وعلي الرغم من صعود السوق إلي مستوى قياسي جديد إلا ان معظم المتعاملين من صغار المستثمرين أصابتهم حالة من الحيرة الشديدة استجابة الأسهم الصغيرة مع هذة الارتفاعات القياسية التي جاءت بقيادة البنك التجاري الدولي والشرقية للدخان وبعض أسهم الأسكان.

وارتفع أيضا خلال تعاملات الأسبوع لمؤشر "EGX100" بنسبة 6.52% ليغلق عند مستوي 2243 نقطة.

كما صعد مؤشر "EGX50"، متساوي الأوزان خلال الأسبوع بنسبة 2.87% عند مستوى 2775 نقطة.

واتجهت تعاملات المصريين للبيع خلال تعاملات الأسبوع بصافي 1.02 مليار جنيه، فيما اتجه المستثمرون الأجانب والعرب للشراء بقيمة 520.13 مليون جنيه و505.14 مليون جنيه على التوالي.