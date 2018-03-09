16 مليون جنيه حصيلة 3 بنوك من بيع شهادة "أمان" في الأسبوع الأول

كتبت- منال المصري:

حققت 3 بنوك هي الأهلي والقاهرة والزراعي المصري، حصيلة تزيد على 16 مليون جنيه من بيع شهادة أمان المصريين في أول أسبوع من طرحها.

وقال طارق فايد رئيس بنك القاهرة، إن البنك باع حوالي 1600 شهادة بقيمة 2.2 مليون جنيه، منذ بداية طرح الشهادة يوم الأحد الماضي.

وأضاف فايد لمصراوي، أن الإقبال على شراء الشهادة يتزايد تدريجيا خاصة في الصعيد.

وقال السيد القصير، رئيس البنك الزراعي المصري، إن البنك باع حوالي 5136 شهادة بقيمة 6 ملايين جنيه خلال الأسبوع الماضي.

وباع البنك الأهلي المصري حوالي 4 آلاف شهادة بقيمة 8 ملايين جنيه، بحسب ما قاله يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك لمصراوي.

وتستهدف هذه الشهادة توفير حماية تأمينية للعمالة الموسمية والمؤقتة، والعمال الذين ليس لهم دخل ثابت، والمرأة المعيلة، بما يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة.

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