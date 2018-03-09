ماذا فعلت أسعار الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع؟

كتبت- إيمان منصور:

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 4 بنوك مع نهاية تعاملات الأسبوع مقارنة بأسعاره الأحد الماضي بينما استقر في 6 بنوك أخرى عند نفس مستوياته.

وتراجع سعر العملة الأمريكية في بنكي قناة السويس وكريدي أجريكول إلى 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع مقابل 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار في بنك القاهرة إلى 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع مقابل 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع.

وهبط سعر العملة الأمريكية أيضا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع مقابل 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر الدولار في بنك مصر عند 17.54 جنيه للشراء و17.64 جنيه للبيع وهو سعره منذ بداية الأسبوع.

كما ظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في البنك الأهلي عند 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه أيضا في بنكي الإسكندرية والتجاري الدولي عند 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في البنك العربي الإفريقي عند 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنك البركة عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.