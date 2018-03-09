البلطي يرتفع والبوري يتراجع خلال أسبوع.. أسعار السمك بسوق العبور

كتبت- إيمان منصور:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي بسوق العبور بنحو 1.5 جنيها خلال أسبوع ليسجل 20 و23 جنيها اليوم الجمعة مقابل 19.5 و21.5 جنيها الأحد الماضي.

كما زاد سعر سمك المكرونة السويسي بين 6و10 جنيهات ليسجل 64 و70 جنيها مقابل 50 و60 جنيها في بداية الأسبوع، بحسب بيانات سوق العبور.

وارتفع أيضاسعر كيلو الجمبري الجامبو إلى بين 340 و400 جنيه مقابل 330 و390 جنيها، والجمبري الممتاز إلى بين 240 و300 جنيه مقابل 230 و290 جنيها.

بينكا تراجع سعر السمك البوري بنحو 5 جنيهات في الكيلو إلى ما بين 37 و43 جنيها مقابل 42.48 جنيها، وسجل سعر كيلو الكابوريا بين 24 و110 جنيها مقابل 100 جنيه.

فيما استقر سعر كيلو البلطي الفليه بين 30 و70 جنيها، والسبيط بين 70 و100 جنيه.