"بتوجيهات رئاسية".. خطة لتوصيل الغاز الطبيعي لـ 1.3 مليون شقة

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة البترول اليوم الجمعة في بيان، إن الوزير طارق الملا عقد اجتماعاً موسعا لمناقشة برنامج عمل الوزارة في تنفيذ المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي إلى 1.350 مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية خلال العام الحالي، وإحلاله محل البوتاجاز، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبحسب البيان، استعراض الوزير خلال الاجتماع موقف استخراج التصاريح الخاصة بتنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعي بعدد من أحياء محافظة القاهرة، وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر لسرعة إصدار التصاريح والاتفاق على مقايسة أعمال إعادة الشىء لأصله.

وقال عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة إن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من التنسيق والتعاون مع شركات توصيل الغاز لإعطاء دفعات لسرعة التوصيل، كما سيتم إعطاء توجيهات لرؤساء الأحياء بتسهيل استصدار التصاريح اللازمة للتوصيل .

كما عقد الملا اجتماعاً موسعاَ ضم رؤساء شركات توصيل الغاز الطبيعي ورئيس شركة بتروجت لاستعراض ومناقشة برنامج العمل المكثف الذي يشمل التوصيل الى الوحدات السكنية في 26 محافظة على مستوى الجمهورية من خلال الشركات العاملة فى مجال توصيل الغاز الطبيعي.

وتم خلال الاجتماع استعراض الآليات التي يتم اتخاذها لرفع معدلات التوصيل وحجم الأعمال في أنشطة التوصيل خلال الفترة المقبلة لمواكبة الخطة الطموح، كما تم استعراض الموقف الحالي في مجال توصيل الغاز حيث بلغ عدد الوحدات السكنية المستفيدة من هذه الخدمة حوالي8.5 مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية منها حوالى 883 ألف وحدة سكنية في محافظات صعيد مصر.

وأشار الملا إلى أهمية الإسراع خلال الفترة القادمة من وتيرة العمل فى مد شبكات الغاز الطبيعى للمنازل فى المحافظات والمدن والقرى والأحياء والتركيز على إعطاء الأولوية في التنفيذ لمحافظات الصعيد والمناطق الأكثر كثافة سكانية أو التى لم يصلها الغاز من قبل .

وشدد على سرعة التنسيق مع المحافظات والأجهزة المحلية للإسراع بإصدار تصاريح العمل لشركات التوصيل وتيسير الحصول عليها تماشياً مع البعد القومي للمشروع الذي يتطلب تضافر جهود جميع جهات الدولة وتذليل التحديات في سبيل إنجاز الخطة المستهدفة للتوصيل.