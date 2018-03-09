مصر تشارك بمعرض الصين الدولي للواردات في نوفمبر المقبل

كتبت- إيمان منصور:

قالت وزارة التجارة والصناعة اليوم الجمعة، إنها وقعت مع مثيلتها الصينية اتفاقا لمشاركة مصر بمعرض الصين الدولي للواردات والذى سيقام خلال الفترة من 5-10 نوفمبر 2018 بمدينة شنغهاى الصينية بمشاركة 100 دولة من مختلف دول العالم وعدد كبير من الشركات المصرية العاملة في كافة المجالات.

وقالت شيرين الشوربجى رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات، والتي وقعت الاتفاق عن الجانب المصري، إنه تم حجز مساحة 150 متر للجناح الوطني بالمعرض والمدعوم من الحكومة الصينية حيث سيضم 3 مجالات رئيسية تتضمن القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية.

وأضافت أن، الوفد المصري المشارك بالمعرض سيقوم باستعراض الانجازات الاقتصادية والتنموية للحكومة المصرية في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والسياحة، كما ستشارك مصر بجلسة التجارة في السلع والتجارة في الخدمات المنعقدة على هامش المعرض.

وأشارت الشوربجى إلى أن هناك فرصة لمشاركة الشركات المصرية الراغبة في المشاركة في المعرض خارج الجناح الوطنى بخصم يصل إلى 20% حال اشتراكها قبل نهاية الشهر الجاري حيث تقدمت بالفعل 40 شركة حتى الآن بطلبات للاشتراك في المعرض بمساحة تبلغ 680 متر .

وقالت، من المتوقع أن يبلغ اجمالي المساحات المخصصة لجناح الشركات المصرية نحو 1000 متر بنهاية الشهر الجاري كما أن الوزارة ستدعم كافة الشركات المشاركة بقيمة 50-70% من قيمة تكاليف المعرض والديكورات والرسوم اللوجيستية بما يخفف من أعباء الشركات المشاركة.

وأوضحت الشوربجي أن الهيئة ستنظم الجناح المصري بالمعرض على أحدث المعايير الدولية وبما يسهم في مساعدة الشركات على عرض منتجاتها بتقنيات حديثة تعكس تاريخ وحاضر مصر، كما أن كافة الشركات المصرية المؤهلة ستتلقى كامل الدعم من الحكومة المصرية للمشاركة في المعرض.