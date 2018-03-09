التجارة: 60% ارتفاعا في صادرات مصر للصين و9% تراجعا بالواردات خلال 2017

كتبت- إيمان منصور:

قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، اليوم الجمعة، إن صادرات مصر للسوق الصيني ارتفعت بنسبة 60% خلال العام الماضي مسجلة نحو 408 مليون دولار مقارنة بنحو 255 مليون دولار خلال عام 2016.

وبحسب الوزير، تراجعت الواردات المصرية من السوق الصيني بنسبة 8.7%العام الماضي لتسجل 9.5 مليار دولار مقابل 10.4 مليار دولار في العام السابق له، ليصل إجمالي حجم التجارة بين البلدين 9.9 مليار دولار مقابل 10.7 مليار في عام 2016 بانخفاض 7%.

وقال الوزير إن الزيادة في الصادرات وتراجع الواردات من السوق الصيني ساهمت في انخفاض عجز الميزان التجاري بين البلدين بنسبة 10.3% بالمقارنة بعام 2016.

وقال أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن ارتفاع الصادرات المصرية للسوق الصيني خلال العام الماضي تعود إلى الزيادة الكبيرة في صادرات البرتقال الذي ارتفع 240% لتبلغ قيمتها 78.3 مليون دولار مقابل 23 مليون دولار في عام 2016 بالإضافة إلى ارتفاع صادرات الأقطان والجلود.

وأضاف عنتر أن عام 2017 شهد دخول أصناف جديدة لهيكل الصادرات السلعية المصرية تتضمن بند الكتان نصف المغزول وبند النشادر.

وأشار إلى أنه من المتوقع استمرار نمو الصادرات المصرية إلى الصين خلال السنوات المقبلة خاصةً بعد السماح بتصدير العنب المصري منذ شهر يوليو الماضي بالإضافة إلى عدد من البنود الجديدة التي يجرى التفاوض حول تصديرها للصين في الفترة الحالية.

وأضاف أن الواردات المصرية من السوق الصيني خلال العام الماضي تركزت في بنود الخيوط والأقمشة من الألياف التركيبية والاصطناعية، والأجهزة والهواتف اللاسلكية،بالإضافة إلى عدد من مدخلات الإنتاج بقطاع الحديد والصلب.