ألمانيا تشعر بخيبة أمل من قرار ترامب بشأن واردات الصلب

برلين (د ب أ) :

قالت رابطة التجارة الألمانية (بي جي إيه) إنها "تشعر بخيبة أمل مريرة" بسبب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية صارمة على واردات الصلب والألومنيوم.

لكن رئيس الرابطة هولجر بينجمان حذر أيضا من أي رد فعل متسرع.

وقال إنه قلق من أن "تبدأ الأمور في الخروج عن السيطرة، وهو أمر لا نريده. كما أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يتخذ خطوات لا نريدها".

وتسبب ترامب في تقويض ثقة حلفاء الولايات المتحدة فيها باعتبارها شريك موثوق به، وألحق ببلاده أضرارا كبيرة بذلك. وأضاف بينجمان: "نحن ندعو بإلحاح إلى التعقل".