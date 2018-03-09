اليابان: رسوم ترامب على واردات الصلب "مؤسفة بشدة"

طوكيو (د ب أ) :

قال وزير التجارة الياباني هيروشيجي سيكو اليوم الجمعة إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم على واردات الصلب والألومنيوم "مؤسف بشدة".

وأعرب الوزير عن قلقه من أن الرسوم الجمركية الأمريكية "يمكن أن تؤثر سلبا على أنظمة التجارة متعددة الأطراف" ، حسبما أفادت وكالة جيجي برس.

وقال سيكو في مؤتمر صحفي ، إن اليابان لا تعتزم فرض رسوم انتقامية على المنتجات الأمريكية ، لكنها "ستدرس اتخاذ الإجراءات الضرورية في إطار منظمة التجارة العالمية".

وأضاف أن الإجراءات الانتقامية "لن تفيد أي دولة".