البنك المركزي: تراجع التضخم الأساسي السنوي إلى 11.88% في فبراير

القاهرة- مصراوي:

قال البنك المركزي، اليوم الخميس، إن التضخم الأساسي السنوي في أسعار المستهلكين، خلال فبراير الماضي، تراجع إلى 11.88%، مقابل 14.35%، في يناير 2018.

وأضاف المركزي أن التضخم الأساسي الشهري، ارتفع إلى 0.39% في فبراير الماضي، من 0.17% في يناير.

وكان جهاز التعبئة العامة والإحصاء، أعلن صباح اليوم عن انخفاض معدل التضخم العام في أسعار المستهلكين إلى 14.4% في المدن خلال فبراير الماضي، مقابل 17.07% في يناير.

وارتفع التضخم العام الشهري إلى 0.29% في فبراير، بعدما كان سجل معدلا سالبا بنسبة 0.2% في يناير وديسمبر الماضيين.

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