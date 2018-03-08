البنك المركزي: تراجع التضخم الأساسي السنوي إلى 11.88% في فبراير
القاهرة- مصراوي:
قال البنك المركزي، اليوم الخميس، إن التضخم الأساسي السنوي في أسعار المستهلكين، خلال فبراير الماضي، تراجع إلى 11.88%، مقابل 14.35%، في يناير 2018.
وأضاف المركزي أن التضخم الأساسي الشهري، ارتفع إلى 0.39% في فبراير الماضي، من 0.17% في يناير.
وكان جهاز التعبئة العامة والإحصاء، أعلن صباح اليوم عن انخفاض معدل التضخم العام في أسعار المستهلكين إلى 14.4% في المدن خلال فبراير الماضي، مقابل 17.07% في يناير.
وارتفع التضخم العام الشهري إلى 0.29% في فبراير، بعدما كان سجل معدلا سالبا بنسبة 0.2% في يناير وديسمبر الماضيين.
التضخم السنوي يواصل التراجع ويسجل 14.3% في فبراير
الأرز والدواجن يقودان التضخم الشهري للارتفاع في فبراير
إنفوجرافيك- التضخم الشهري يعود للارتفاع في فبراير.. فماذا حدث؟
الخبر التالى:رسمياً.. أشرف الشرقاوي رئيساً لبنك مصر إيران
-
61
-
49
-
28
-
22
-
22
-
18
-
16
-
16
-
15
-
14
إعلان
إعلان