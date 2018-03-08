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أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

06:13 م الخميس 08 مارس 2018
أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك في سوق العبور

كتبت- دينا خالد:

سجل سعر كيلو السمك البلطي 20 و23 جنيها خلال تعاملات اليوم الخميس، ووصل سعر سمك المكرونة السويسي إلى ما يتراوح بين 64 و70 جنيها.

كما سجل سعر كيلو الجمبري الجامبو بين 340 و400 جنيه، والجمبري الممتاز بين 240 و300 جنيه.

ووصل سعر السمك البوري إلى ما بين 37 و43 جنيها، وسجل سعر كيلو الكابوريا بين 24 و110 جنيهات.

فيما استقر سعر كيلو البلطي الفليه بين 30 و70 جنيها، والسبيط بين 70 و100 جنيه.

أسعار الأسماك سوق العبور السمك الجمبري السمك البوري

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