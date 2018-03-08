أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

كتبت- دينا خالد:

سجل سعر الطماطم اليوم الخميس في سوق العبور ما بين 1.5 و3 جنيهات، والبطاطس 1.5 و2.4 جنيه.

ويرصد "مصراوي" يوميا أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و 3 جنيهات.

البطاطس بين 1.5 و2.4 جنيه.

الكوسة بين 2.5 و3.5 جنيه.

الفاصوليا بين 11 و15 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2.5 و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و6 جنيهات.

الملوخية بين 5 و5.5 جنيه.

الخيار البلدي بين 2 و2.5 جنيه.

البسلة بين 5 و6.5 جنيه.

سبانخ بين 2 و3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2 و4 جنيهات.

البرتقال السكري بين 4 و5 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 3 و5.5 جنيه.

اليوسفي بين 3 و5 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و6 جنيهات.

الرمان بين 8 و11 جنيهات.

الفراولة بين 5 و7 جنيهات.

الكانتلوب بين 3.5 و6 جنيهات.

الموز البلدي بين 4 و5 جنيهات.