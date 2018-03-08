الدولار يرتفع بـ"قناة السويس" ويستقر في 9 بنوك أخرى مع نهاية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك قناة السويس مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستويات الصباح، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

ورفع بنك قناة السويس سعر العملة الأمريكية إلى 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع مقابل 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع في الصباح.

بينما استقر سعر الدولار في بنك مصر عند 17.54 جنيه للشراء و17.64 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنكي الأهلي والقاهرة عند 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه أيضا في بنكي الإسكندرية والتجاري الدولي عند 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي كريدي أجريكول والعربي الإفريقي عند 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنكي أبو ظبي الإسلامي والبركة عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.



