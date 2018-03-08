الذهب يتراجع 3 جنيهات في مصر خلال تعاملات الخميس

كتب- مصطفى عيد:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي 3 جنيهات في الجرام خلال تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستوياتها أمس الأربعاء، وذلك تأثرا بانخفاض الأسعار العالمية.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض خلال تعاملات اليوم 3 جنيهات، حيث سجل 649 جنيها.

ووصل سعر الجرام عيار 18 إلى نحو 556 جنيها، والجرام عيار 24 إلى نحو 742 جنيها، كما بلغ سعر الجنيه الذهب 5192 جنيها.

وكان المعدن الثمين أغلق تعاملات أمس الأربعاء عالميا على انخفاض إلى نحو 1325 دولارا للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوياته في أسبوع عند 1340.42 دولار خلال التعاملات، بحسب وكالة رويترز.