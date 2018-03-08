لماذا قفزت أسعار الحديد مع بداية شهر مارس؟

كتبت- منار عثمان:

قفزت أسعار الحديد مع بداية الشهر الجاري، بقيمة تتراوح بين 200 و450 جنيها للطن، بعد أشهر من الاستقرار النسبي في كثير من المصانع.

وأعلنت شركة حديد عز عن زيادة في أسعارها، بداية من اليوم الخميس، بنحو 225 جنيهًا لتصل إلى 12225 جنيهًا للطن.

وقال محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، إن ارتفاع أسعار البليت الذي يستخدم في التصنيع، بالبورصة العالمية، هو السبب وراء زيادة الأسعار المحلية.

"الأسبوع الجاري فقط شهد زيادة في سعر البليت حوالي 10 دولارات للطن، ليصل إلى نحو 556 دولارًا للطن، وهو ما دفع الشركات لرفع الأسعار ما بين 200 و400 جنيه في الطن"، بحسب ما قاله حنفي.

كما أن ارتفاع سعر الخردة العالمي ساهم أيضا في زيادة أسعار حديد التسليح المحلية.

وبحسب خالد الدجوي، رئيس شركة الماسية للحديد والصلب، فإن سعر حديد عز يسجل حاليا 12225 جنيه، وحديد بشاي 12425، وحديد السويس للصلب 12400، وحديد الجارجي للصلب 12400، وحديد المصريين 12375، وحديد المراكبي 12250.

وطالب الدجوي هيئة التنمية الصناعية بالتوسع في منح تراخيص لصناعة البليت في مصر بدلا من استيراد نسبة كبيرة منه، من أجل السيطرة على الأسعار، وعدم ارتفاعها بشكل كبير كلما ارتفعت الأسعار في البورصات العالمية.